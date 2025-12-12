Frust auf der Haiderbach Landarzt verlässt Breitenau: Ärger über Praxisumzug Birgit Piehler 12.12.2025, 13:00 Uhr

i In den letzten Zügen liegen die Renovierungsarbeiten im Ransbach-Baumbacher VIP-Citycenter für die Arztpraxis. Birgit Piehler

Nur drei Jahre war die Landarztpraxis in Breitenau ansässig. Nachdem sich Unterstützer für ihren Verbleib auf der Haiderbach eingesetzt hatten, beschloss der Arzt nun den Umzug der Praxis nach Ransbach-Baumbach – nicht zur Freude in Breitenau.

Ein Landarzt zieht um. Was zunächst nicht ungewöhnlich klingt, hinterlässt in Breitenau und bei den Menschen auf der Haiderbach jedoch Irritation, denn die Praxis war nur drei Jahre am Standort in Betrieb. Dem vorausgegangen war, dass sich Sven Gerald Wacker, langjährig als leitender Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie an Kliniken tätig, in Breitenau vor etwa drei Jahren mit einer Landarztpraxis niedergelassen hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen