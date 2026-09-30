Beseitigung von Sturmschäden
L310 bei Höhr-Grenzhausen wird zum Aufräumen gesperrt
Dia Absperrungen stehen schon für ihren Einsatz am Montag bereit.
Dia Absperrungen stehen schon für ihren Einsatz am Montag bereit.
Birgit Piehler

Ab dem 5. Oktober wird die L310 entlang der Ortsumgehung Höhr-Grenzhausen bis zum 10. Oktober für die Beseitigung von Sturmschäden sowie bereits begonnen Kanalarbeiten voll gesperrt, teilt der LBM mit.

Lesezeit 2 Minuten
Inzwischen sind die Autofahrer im Umkreis von Höhr-Grenzhausen, Vallendar und Neuhäusel geübt darin, auch verschlungene Wege für ihre täglichen Routinefahrten zwischen den für Straßenbauarbeiten gesperrten Verkehrsabschnitten zu finden. Doch es sind die Notwendigkeiten, die zu den Sperrungen führen, denn kaum ist die Durchfahrt durch Hillscheid nach den Bauarbeiten in der Ringstraße wieder frei, ist nun eine neue Sperrung erforderlich – diesmal ...
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