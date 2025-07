Nach mehrfach vorausgehender Ankündigung und zeitlicher Verschiebung wird die Landesstraße 308 zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar nun bis voraussichtlich Ende des Jahres für Bauarbeiten im Rahmen der Fahrbahnerneuerung gesperrt, da die Arbeiten nur unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr verrichtet werden können, wie der Landesbetrieb (LBM) Koblenz-Cochem mitteilt.

Die L 308 befindet sich bereits seit längerer Zeit in einem baulich maroden Zustand. Mehrfach ausgebessert, lauerten aus diesem Untergrund dennoch vor allem auf Radfahrer und Motorradfahrer zusätzliche Gefahren: Auf der Fahrbahn zeigen sich stellenweise außer den Flickstellen zahlreiche Schlaglöcher, Rillen sowie Fahrbahnabsackungen im Randbereich der Straße.

i Ab dem Haus Waldfrieden ist die Straße nach Vallendar jetzt für Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Birgit Piehler

Ausbau in drei Abschnitten

Der Ausbau der L308 erfolgt in drei Bauabschnitten und beginnt in Vallendar. Im mittleren Bauabschnitt – vom Gummiwerk bis zur Einmündung Waldfriede – wird die Fahrbahn im Zuge der Bauarbeiten nicht nur fahrdynamisch optimiert, da es in diesem Bereich häufiger zu Unfällen kam, auch wird in diesem etwa 900 Meter langen Teilbereich die Fahrbahn auf gesamter Breite voll ausgebaut. Im abschließenden Bauabschnitt erfolgt zwischen der Einmündung Waldfriede bis zur Kreisgrenze, nahe dem Bauhof der Stadt Höhr-Grenzhausen, auf einer Länge von rund 900 Metern die vollständige Erneuerung der Asphaltschichten. Der Anliegerverkehr wird, bis auf kurze Zeiträume aufgrund bautechnischer Erfordernisse, durchgehend aufrechterhalten.

Der Verkehr wird großräumig über die A48 umgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die nicht befugt sind, Kraftfahrtstraßen zu nutzen, werden von Vallendar über die B42 und B413 in Richtung Bendorf und von dort weiter über die L307 nach Höhr-Grenzhausen geführt. Alle Umleitungen werden vor Ort entsprechend ausgeschildert.

i Die Straße von Höhr-Grenzhausen nach Vallendar war zuletzt eher abenteuerlich. Birgit Piehler

Kosten trägt das Land

Die Baumaßnahme erfolgt nach abgeschlossener öffentlicher Ausschreibung durch einen Bauträger für rund 2,9 Millionen Euro. Die Kosten werden vom Land getragen.

Abruf von Umleitungsinformationen

Aktuelle Informationen, insbesondere zur Verkehrsführung während der Bauzeit, können auch dem Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de entnommen werden.