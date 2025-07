So richtig kann der Alltag in Ransbach-Baumbach für Anlieger und Gäste in Sachen Verkehr noch nicht einkehren, denn nochmals muss zur Fortsetzung der Straßensanierungen, die Ortsdurchfahrt unterbrochen werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mitteilt, wird die Landesstraße 307 von der Kreuzung Rheinstraße/Rohrhofstraße in Richtung Mogendorf ab dem 7. Juli für einen Zeitraum von etwa sechs Wochen auf einer Länge von circa 570 Metern für die Erneuerung der Fahrbahn voll gesperrt wird.

Im Zuge der Maßnahme werden die Baumaßnahmen mit dem nunmehr letzten Bauabschnitt abgeschlossen. Wie unsere Zeitung berichtete, hatte der Ausbau der Landesstraße 307/Rheinstraße in Ransbach-Baumbach im Frühjahr 2017 begonnen und geriet in der Zeit der Corona-Pandemie ins Stocken.

Synergien genutzt, gemeinsam saniert

Die Nutzungsdauer der dann im August fertiggestellten Straße sei mit rund 40 Jahren veranschlagt, gehe man von dem heutigen Verkehrsaufkommen mit mehr als 13.000 Fahrzeugen täglich aus. Etwas Geduld brauchen die Bürger also noch, doch soll die Gesamtmaßnahme schon bald, innerhalb der geplanten Bauzeit bis Mitte August, abgeschlossen sein, sofern keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten auftreten.

Durch den LBM-Diez werden Asphaltschichten, Rinnenanlage und Straßenentwässerungseinrichtungen erneuert. Die Stadt Ransbach-Baumbach wird partiell Borde in den Gehwegen austauschen. Seitens der Verbandsgemeindewerke Ransbach-Baumbach ist eine Straßenquerung zur Verlegung von Trinkwasserleitungen, sowie die Erneuerung eines Kanalhausanschlusses geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf circa 730.000 Euro.

Umleitungen ausgewiesen

Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Der Verkehr wird deshalb aus Richtung Mogendorf in Richtung Ransbach-Baumbach über die Sälzerstraße /Industriegebiet Rohr auf die Landesstraße 300 umgeleitet. Das Autohaus Günther, sowie die Esso-Tankstelle, die in Bauabschnitt 1 liegen, sind in diesem Zeitraum über die Zufahrt Hohlstraße aus Richtung Stadtmitte erreichbar. Die Zufahrt aus Richtung Ebernhahn ist über das Industriegebiet Rohr (Sälzer Straße) / L300/Rheinstraße/ Hohlstraße möglich.

Am Bauabschnitt 2 ist die Zufahrt zu den Grundstücken über Rheinstraße/ Hohlstraße aus Richtung Stadtmitte möglich. Andienung ergibt sich aus Richtung Ebernhahn über die L300. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird den Umständen entsprechend bis auf wenige Ausnahmen möglich sein. Für die Zeit der Asphaltierungsarbeiten werden die Zufahrten für etwa fünf Tage nicht möglich sein. Die Asphaltierung wird jedoch rechtzeitig angekündigt.

i Die Straßensanierung nähert sich dem Ende nach der Stückweise Sanierung der Ortsdurchfahrt. Die Stadt Ransbach-Baumbach hat im Zuge des Straßenausbaus durch den Landesbetrieb Mobilität auch Gehwege erneuern lassen und durch die gemeinsame Umsetzung Kosten minimieren können. Camilla Härtewig

Die Umleitung des Schwerlastverkehrs erfolgt auch weiterhin großräumig mittels der vom LBM Diez eingerichteten überörtlichen Umleitungsstrecke A3/A48.

Der LBM Diez, die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, sowie die Verbandsgemeindewerke Ransbach-Baumbach bedanken sich bei allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern, so heißt es in der Pressemitteilung, für das entgegengebrachte Verständnis während der Bauausführung.