Strecke wieder befahrbar L 309 – Ende der Bauarbeiten Hillscheid-Neuhäusel 07.11.2025, 17:00 Uhr

i Blick in die erneuerte Kurve von Hillscheid in Richtung Neuhäusel mit dem Brückenbauwerk, das außer dem Kalter Bach auch Kleintiere und Amphibien unter der Straße durchführt. Birgit Piehler

Die Bauarbeiten auf der Landesstraße 309 zwischen Hillscheid und Neuhäusel sind weitestgehend abgeschlossen, die Strecke zur Entlastung vieler Pendler wieder befahrbar.

Die Bauarbeiten auf der Landesstraße 309 zwischen Hillscheid und Neuhäusel sind weitestgehend abgeschlossen. Ungeduldig erwartet wurde diese Nachricht, dass der Verkehr wieder fließen kann. Die nicht nur für die Anwohner beider Orte, sondern als Anbindung an die B 49 für viele Pendler aus Höhr-Grenzhausen und umliegenden Dörfern wichtige Strecke ist seit Freitagnachmittag für den Verkehr wieder freigegeben.







