Die Kraft der Heilpflanzen Kräuterpädagogin aus Neuhäusel gibt ihr Wissen weiter Birgit Piehler 10.04.2026, 07:00 Uhr

i In ihrem Kräutergärtchen mit 140 verschiedenen Kräutern zeigt Diana Kaiser ihr Workbook, das sie für die Selbstbearbeitung und Eintragung der auf Kräuterwanderungen oder -spaziergängen erworbenen Erkenntnisse verwendet. Birgit Piehler

Diana Kaiser ist ausgebildete Kräuterpädagogin. Mit ihrem kleinen Unternehmen, das sie vor zehn Jahren gegründet hat, gibt sie ihr umfangreiches Wissen über Heilpflanzen in Seminaren, Workshops und bei Kräuterwanderungen weiter.

. Es begann schon in der Kindheit von Diana Kaiser aus Neuhäusel: mit den Eltern viel Zeit auf dem Campingplatz am Wiesensee verbracht, Pflanzen und Tiere immer im Fokus. Ältere Mitcamper haben sie mit Tieren und Pflanzen vertraut gemacht, zudem ist ihr Vater Kneipp´scher Kur und -Bademeister gewesen.







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