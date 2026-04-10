Diana Kaiser ist ausgebildete Kräuterpädagogin. Mit ihrem kleinen Unternehmen, das sie vor zehn Jahren gegründet hat, gibt sie ihr umfangreiches Wissen über Heilpflanzen in Seminaren, Workshops und bei Kräuterwanderungen weiter.
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. Es begann schon in der Kindheit von Diana Kaiser aus Neuhäusel: mit den Eltern viel Zeit auf dem Campingplatz am Wiesensee verbracht, Pflanzen und Tiere immer im Fokus. Ältere Mitcamper haben sie mit Tieren und Pflanzen vertraut gemacht, zudem ist ihr Vater Kneipp´scher Kur und -Bademeister gewesen.