Stahlträger eingeschoben Konstruktion für neue Brücke A48 Höhr-Grenzhausen steht Birgit Piehler 27.09.2026, 15:00 Uhr

i Der nächste Schritt des Brückenneubaus ist am vergangenen Wochenende getan. Die Stahlkonstruktion steht. Birgit Piehler

Fünf je 65 Tonnen schwere und fünf 47 Meter lange Verbund-Fertigteilträger, wurden im Rahmen des dritten Bauabschnittes für die Tragkonstruktion des neuen Brückenbauwerks über die A48 bei Höhr-Grenzhausen am Samstag eingehoben.

Von der Zu- und Abfahrt der A48 Höhr-Grenzhausen sind von der Fahrbahn weiter unten ungewohnte Klänge zu vernehmen. Laute Musik erschallt, die den Bauarbeitern im Wochenenddienst die anstrengende Arbeit verschönert. Doch die Stimmung auf der Baustelle ist ganz entspannt, denn die Tragkonstruktion aus fünf Stahlträgern, oberhalb der Fahrbahn liegen den beiden Brückenwiderlagern auf.







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