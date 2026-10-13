Sauberes Wasser gespendet
Königlicher Besuch in der Kannenbäckerstadt
Monika Juraschak ist nun Ordensträgerin. Sie zeigt den Orden (in der Hand) zusammen mit der kleinen Dokumentation eines besonder
Monika Juraschak ist nun Ordensträgerin. Sie zeigt den Orden (in der Hand) zusammen mit der kleinen Dokumentation eines besonderen Tages. Eine kleine Version des „Ordens für den Alltagsgebrauch" trägt sie außerdem am Revers.
Birgit Piehler

Um sich für die Spende eines Brunnens an seine Volksgruppe in seiner Heimat Ghana persönlich zu bedanken und die Spenderin auszuzeichnen, kam der in Deutschland lebende König Bansah mit Robe und Krone zu Monika Juraschek nach Höhr-Grenzhausen.

Lesezeit 3 Minuten
Nicht viele wissen, dass ein ghanaischer König in Deutschland lebt. Und so haben auch nicht viele Höhr-Grenzhäuser mitbekommen, dass eben dieser vor einiger Zeit im Glanz seiner Krone in die Kannenbäckerstadt gekommen ist, um einer Spenderin für den Bau eines Brunnens in seinem Heimatland zum Dank persönlich eine Urkunde und den Orden seines Volkes zu überreichen.
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