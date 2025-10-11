Energie und Zukunft Klimaschutz kann auch in Wirges nicht warten 11.10.2025, 13:00 Uhr

i Klimaschutzmanagerin Anica Breiden erläuterte den interessierten Wirgeser Bürgern die Möglichkeiten, die die Gemeinde zur Verbesserung von CO2 -Emissionen erwägt. Birgit Piehler

Zur Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes hatte die Verbandsgemeinde Wirges eingeladen und den interesserten Bürgern dargelegt, wo die VG derzeit mit ihrem Energiebedarf und ihren Zielen für Einsparung steht.

Der Einladung der Verbandsgemeinde (VG) Wirges zur Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes stieß bei den Bürgern auf reges Interesse. VG-Bürgermeisterin Alexandra Marzi, Klimaschutzmanagerin Anica Breiden und Denis Reznikow von energielenker projects, das die VG bei Erhebung von Daten und Planung unterstützt, erläuterten den Interessierten Vorgehensweise sowie die Möglichkeiten, wie jeder Bürger aktiv zum Klimaschutz beitragen könne.







