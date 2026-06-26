Dass man als mittelständisches Kleinunternehmen wettbewerbsfähig bleiben kann, zeigt die Spedition Schenkelberg in Ebernhahn, die sich an Investitionen herangewagt hat, die letztlich Zukunftsperspektive bedeuten.
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Dass es sich für kleine oder mittelständische Unternehmen lohnt, vorausschauend zu planen und zu investieren, zeigt der Blick auf die Firma Schenkelberg Logistik GmbH & Co KG in Ebernhahn. Das seit über 50 Jahren bestehende und mittlerweile in dritter Generation geführte Familienunternehmen hat sich unter Nutzung aktueller Technik weiterentwickelt und schaut zuversichtlich in seine unternehmerische Zukunft.