Ebernhahner Spedition legt vor Kleines Unternehmen groß in Form gebracht Birgit Piehler 26.06.2026, 19:00 Uhr

i Vater und Sohn: Arnd (links) und Sebastian Schenkelberg arbeiten in ihrem Unternehmen Hand in Hand für die Zukunft. Die ältere Generation liefert die Erfahrung, die jüngere die innovativen Gedanken. Birgit Piehler

Dass man als mittelständisches Kleinunternehmen wettbewerbsfähig bleiben kann, zeigt die Spedition Schenkelberg in Ebernhahn, die sich an Investitionen herangewagt hat, die letztlich Zukunftsperspektive bedeuten.

Dass es sich für kleine oder mittelständische Unternehmen lohnt, vorausschauend zu planen und zu investieren, zeigt der Blick auf die Firma Schenkelberg Logistik GmbH & Co KG in Ebernhahn. Das seit über 50 Jahren bestehende und mittlerweile in dritter Generation geführte Familienunternehmen hat sich unter Nutzung aktueller Technik weiterentwickelt und schaut zuversichtlich in seine unternehmerische Zukunft.







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