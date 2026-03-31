50 Jahre Ineka Kleines Kaufhaus feiert in Höhr-Grenzhausen Jubiläum Birgit Piehler 31.03.2026, 07:00 Uhr

i Inka Pawlowski in ihrem wohlgepflegten und alteeingesessenen Modegeschäft Ineka in Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler

Seit 1976 hat das Modehaus Ineka in Höhr-Grenzhausen viele Veränderungen, ein Kommen und Gehen in der kleinen Höhrer City erlebt und hat heute einen festen Kundinnen-Stamm. Wie Chefin Inka Pawlowski das hinbekommen hat, berichtet sie unserer Zeitung.

Sie steht nicht wirklich gerne im Mittelpunkt, ist ganz bescheiden geblieben. Doch wenn man ihr Geschäft betritt, öffnet sich auf 350 Quadratmetern Fläche das kleine Reich von Ingeborg – alias Inka – Pawlowski, das sich hell und freundlich über drei Ebenen erstreckt und aktuelle Damenmode – derzeit in leichten und frischen Frühlingsfarben – präsentiert.







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