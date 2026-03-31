50 Jahre Ineka
Kleines Kaufhaus feiert in Höhr-Grenzhausen Jubiläum
Inka Pawlowski in ihrem wohlgepflegten und alteeingesessenen Modegeschäft Ineka in Höhr-Grenzhausen
Inka Pawlowski in ihrem wohlgepflegten und alteeingesessenen Modegeschäft Ineka in Höhr-Grenzhausen
Birgit Piehler

Seit 1976 hat das Modehaus Ineka in Höhr-Grenzhausen viele Veränderungen, ein Kommen und Gehen in der kleinen Höhrer City erlebt und hat heute einen festen Kundinnen-Stamm. Wie Chefin Inka Pawlowski das hinbekommen hat, berichtet sie unserer Zeitung.

Lesezeit 3 Minuten
Sie steht nicht wirklich gerne im Mittelpunkt, ist ganz bescheiden geblieben. Doch wenn man ihr Geschäft betritt, öffnet sich auf 350 Quadratmetern Fläche das kleine Reich von Ingeborg – alias Inka – Pawlowski, das sich hell und freundlich über drei Ebenen erstreckt und aktuelle Damenmode – derzeit in leichten und frischen Frühlingsfarben – präsentiert.

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