Kleine Tierheim-„Party“ statt schlimmer Silvesternacht

Das Tierheim Montabaur geht gut vorbereitet in die Silvesternacht, denn viele Tiere, die ohnehin verhaltensauffällig sind, reagieren auf die Knallerei verängstigt oder aggressiv. Was das Team dagegen zu tun versucht, berichtet die Tierheimleiterin.
Im Tierheim Montabaur ist man aus der Erfahrung heraus nicht so zuversichtlich, was die Silvesternacht mit den Tieren betrifft. „Wir haben viele verhaltensauffällige Tiere in Obhut“, erklärt Tierheimleiterin Nicole Henning-Lucaß – Auffälligkeiten, die teils aus der Corona-Zeit hervorgegangen seien.