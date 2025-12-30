Tierwohl in Montabaur Kleine Tierheim-„Party“ statt schlimmer Silvesternacht Birgit Piehler

Annika Stock 30.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Welpen sind gesund und aufgeweckt, sodass sie vielleicht gut mit dem Silvesterlärm umzugehen lernen, hofft Tierheimleiterin Nicole Henning-Lukaß. Birgit Piehler

Das Tierheim Montabaur geht gut vorbereitet in die Silvesternacht, denn viele Tiere, die ohnehin verhaltensauffällig sind, reagieren auf die Knallerei verängstigt oder aggressiv. Was das Team dagegen zu tun versucht, berichtet die Tierheimleiterin.

Im Tierheim Montabaur ist man aus der Erfahrung heraus nicht so zuversichtlich, was die Silvesternacht mit den Tieren betrifft. „Wir haben viele verhaltensauffällige Tiere in Obhut“, erklärt Tierheimleiterin Nicole Henning-Lucaß – Auffälligkeiten, die teils aus der Corona-Zeit hervorgegangen seien.







