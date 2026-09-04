Große Zeltkirmes – Neuauflage Kirmes in Helferskirchen in neuem Gewand Birgit Piehler 04.09.2026, 09:00 Uhr

i Gregor Heinzberger und Daniel Schulmeyer sind zusammen mit Sascha Wüst (fehlt auf dem Bild) Organisatoren der neu ausgerichteten Helferskirchener Zelkirmes. Birgit Piehler

Mit Sascha Wüst hat sich in der 1200-Seelen-Gemeinde Helferskirchen einen Initiator gefunden, der die in den vergangenen Jahren fast eingeschlafene Zeltkirmes nicht nur unter neuem Konzept mitorganisiert, sondern auch vorfinanziert.

Nach Corona „siechte“ die Helferskirchener Kirmes vor sich hin und verzeichneter immer weniger Besucher, bis auch die Verkürzung des traditionellen Zeitraums auf nur noch einen Tag kaum mehr Abhilfe schaffte. Doch nun wollen die Helferskirchener Organisatoren noch einmal wissen und holen mit Sascha Wüst nicht nur einen besonders engagierten Helferskirchener mit ins Boot, sondern stellen auch das Programm auf gänzlich neue Beine: Dabei gehen die ...







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