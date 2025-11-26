Höhr-Grenzhausen hat gebrannt Keramik im Advent wird größer, schöner und gemeinsamer 26.11.2025, 13:00 Uhr

i Susanne Dedden stellt gemeinsam mit den anderen Künstlern der Gemeinschaft in den K²-Studios aus. Birgit Piehler

Höhr-Grenzhausens lebendige Künstlergemeinschaft lädt vom 29. November bis zum 23. Dezember wieder zu offenen Keramikateliers und „Keramik im Advent“ ein und präsentiert sich mit Angeboten zum Verweilen.

Die Brennöfen glühen, und die Keramiker in Höhr-Grenzhausen sind eifrig in ihren Werkstätten und Studios am Werkeln. „Es war ein turbulentes Jahr“, sagte Keramikerin Susanne Dedden, denn es hat sich viel getan in Höhr-Grenzhausen und mit der Eröffnung der K²-Studios im Gebäude der ehemaligen Töpferei Girmscheid.







