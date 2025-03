Keller in Einfamilienhaus in Flammen

In Montabaur brannte am Freitagnachmittag der Keller eines Einfamilienhauses.

Zu einem Kellerbrand kam es am Freitagnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Montabaurer Rheinstraße. 33 Feuerwehrleute waren von der Feuerwehr der Stadt Montabaur und aus Elgendorf im Einsatz, der geringe, aufkommende Verkehr in der Seitenstraße wurde umgeleitet. Im Haus waren keine Personen. Über den entstandenen Schaden konnte die Feuerwehr Montabaur am Nachmittag noch nichts sagen, da die Löscharbeiten noch nicht beendet waren.