Ein Multikultifest voller Farben, Klänge, Gerüche und Geschichten aus aller Welt steht am Samstag in Höhr-Grenzhausen auf dem Programm. Was es damit auf sich hat, erklärt das Jugend-Kultur- und Bürgerzentrum „Zweite Heimat“.

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2023 mit rund 700 fröhlichen und begeisterten Besuchern wird es auch in diesem Jahr wieder ein Multikulti-Fest der besonderen Art geben, kündigt das Jugend-Kultur- und Bürgerzentrum in Höhr-Grenzhausen an.

Am kommenden Samstag verwandelt sich das Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum „Zweite Heimat“ in Höhr-Grenzhausen erneut in einen lebendigen Treffpunkt voller Farben, Klänge, Gerüche und Geschichten aus aller Welt.

„Gemeinsam möchten wir feiern, tanzen, essen, staunen – und vor allem eines: die Vielfalt unserer Gemeinschaft sichtbar und erlebbar machen“, heißt es in der Pressemitteilung. Doch ein solches Fest lebt von den Menschen, die es gestalten. Deshalb hatten im Vorfeld das Bürgerzentrum sowie Engagierte aus der Partnerschaft für Demokratie in Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach Bürger, Vereine, Gruppen, Künstler, Musiker und Engagierte eingeladen, sich mit ihren Ideen, Talenten und kulinarischen Spezialitäten zu beteiligen und Mitwirkende gesucht, die Lust haben, das Fest bunt und lebendig zu gestalten.

Musik, Kunst, Handwerk, Essen und Trinken

Musiker und Bands – ob Weltmusik, Jazz, Pop, traditionelle Klänge oder moderne Beats – werden am Samstag auf der Bühne im Haus und auf dem Platz daneben auftreten. Tänzer und Tanzgruppen, egal ob klassisch, folkloristisch oder modern, zeigen ihre Choreografien. Künstlerinnen, Handwerkerinnen und Kreative zeigen Gemaltes, Genähtes und andere handwerklich gestalteten Produkte oder bieten Workshops an.

Natürlich sind auch Köche und Essensstände gefragt: Von traditionellen Rezepten bis zu modernen Fusion-Gerichten darf die kulinarische Vielfalt gefeiert werden. „Jede Kultur bringt ihre eigene Küche mit, und wir möchten sie alle schmecken!“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Das Multikultifest findet am Samstag, 6. September, von 14 bis 18 Uhr in Höhr-Grenzhausen, Mittelstraße 7, im und ums Jugend-Kultur- und Bürgerzentrum „Zweite Heimat“ herum, statt.