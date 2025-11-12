Keramik und Kunst vereint K² in Höhr-Grenzhausen hat Platz für Künstlernachwuchs 12.11.2025, 19:00 Uhr

i Keramikkünstler Arwed Angerer und Susanne Deggen an einem der Brennöfen. Birgit Piehler

In nur wenigen Monaten ist die ehemalige Töpferei Girmscheid in Höhr-Grenzhausen, als K²-Studios Keramik & Kunst zu einem Ort der Zusammenarbeit von Künstlern verschiedener kunsthandwerklicher Disziplinen und unterschiedlichster Herkunft geworden.

Dass ein frischer Wind nicht nur durch das Gebäude der ehemaligen Töpferei Girmscheid in Höhr-Grenzhausen weht, sondern auch im Bereich des Kunsthandwerks, ist vor allem unter den Keramikern spürbar. Seit März 2025 hat sich das Haus, jetzt als „Keramik hoch zwei“ (K²-Studios Keramik & Kunst), mit viel Tatkraft und Spirit in einen Ort der Zusammenarbeit von Künstlern verschiedener kunsthandwerklicher Disziplinen und unterschiedlichster ...







