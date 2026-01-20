Fachschule und BBS Junge Keramik-Techniker werden gefördert Birgit Piehler 20.01.2026, 16:00 Uhr

i Luis Bickel bekommt für seine Leistungen und sein Engagement an der Fachschule Keramik in Höhr-Grenzhausen ein Stipendium im Wert von 6000 Euro, um die Ausbildung abschließen zu können. Birgit Piehler

Fleiß und eine positive Einstellung sollen gestärkt werden. Deshalb prämierte die Alexander Tutsek-Stiftung wieder junge Menschen aus Höhr-Grenzhausen, die im Bereich Ausbildung in einem Keramik-Beruf nicht nur gute Noten darboten.

Ein kleiner, aber bemerkenswerter feierlicher Akt beendete die ansonsten eher geschäftige Januarwoche an der Fachschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen, denn für vier junge Menschen wurden Preisgelder oder Stipendien durch die gemeinnützige Alexander Tutsek-Stiftung (ATS) vergeben.







