Fleiß und eine positive Einstellung sollen gestärkt werden. Deshalb prämierte die Alexander Tutsek-Stiftung wieder junge Menschen aus Höhr-Grenzhausen, die im Bereich Ausbildung in einem Keramik-Beruf nicht nur gute Noten darboten.
Lesezeit 3 Minuten
Ein kleiner, aber bemerkenswerter feierlicher Akt beendete die ansonsten eher geschäftige Januarwoche an der Fachschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen, denn für vier junge Menschen wurden Preisgelder oder Stipendien durch die gemeinnützige Alexander Tutsek-Stiftung (ATS) vergeben.