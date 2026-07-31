Der Dernbacher Kirmesverein hat das Jubeljahr zum Anlass genommen, die Geschichte der Dernbacher Kirmes aufzubereiten, und präsentiert eine große Ausstellung vom 1. bis 10 August. Vor allem aber soll das Jubiläum mit großem Programm gefeiert werden.
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Echte Fleißarbeit erwartet die Dernbacher im Vorfeld der Kirmes in ihrem Gemeindehaus: Hier haben die Mitglieder des Archiv-Teams der Kirmes Altstars Dernbach anlässlich des Jubiläums der Laurentiuskirche Hunderte von Fotos von den Kirmes-Veranstaltungen seit 1920 an die Wände und Stellwände gebracht.