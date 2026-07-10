Volt-Kandidat für Landratswahl Johannes Eidt will Westerwälder Landrat werden Birgit Piehler 10.07.2026, 16:00 Uhr

i Johannes Eidt an seinem Lieblingsort, dem Hundsanger Weiher, der vieles persönlich Wertvolle für ihn vereint. Hier gibt es friedvolle Natur und hier ist auch Treffpunkt für Gemeinsamkeit mit anderen Menschen. Natur und auch Kinder sind für Eidt zugleich auch politischen Themen. Birgit Piehler

Auch er will Nachfolger von Achim Schwickert werden: Als Kandidat für die Volt-Partei bewirbt sich Johannes Eidt um das Amt des Landrats im Westerwaldkreis. Was sind seine Ziele, wie war sein Weg zur Kandidatur?

Johannes Heinrich Eidt ist mit einem frischen Wind in die Volt-Partei geweht, der ihn schnell nach obern getragen hat: Eidt stellt sich als Kandidat der Wahl zum neuen Landrat, die den bisherigen Landrat Achim Schwickert ablösen wird.Europäisch denken, lokal handeln ist Eidts Motto und das seiner Parteigenossen.







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