Auch er will Nachfolger von Achim Schwickert werden: Als Kandidat für die Volt-Partei bewirbt sich Johannes Eidt um das Amt des Landrats im Westerwaldkreis. Was sind seine Ziele, wie war sein Weg zur Kandidatur?
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Johannes Heinrich Eidt ist mit einem frischen Wind in die Volt-Partei geweht, der ihn schnell nach obern getragen hat: Eidt stellt sich als Kandidat der Wahl zum neuen Landrat, die den bisherigen Landrat Achim Schwickert ablösen wird.Europäisch denken, lokal handeln ist Eidts Motto und das seiner Parteigenossen.