Zur besseren Abwicklung von Energieprojekten möchte die Stadt Höhr-Grenzhausen eine öffentliche Anstalt gründen. Auch wurde über Hitzeschutz für Bürger gesprochen und Wohnungsbau in der Innenstadt – nicht ohne Kritik von außen.
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Zu den Zentralen Themen von Kommunen gehören außer den Finanzen auch Umwelt und Energie. Für eine bessere und rechtlich fundierte Handhabe über Energieprojekte in der Stadt beschloss der Stadtrat in Höhr-Grenzhausen in seiner letzten Sitzung die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) zur Abwicklung verschiedener Energieprojekte.