Entscheidung zum Bauen Ist der Stadtrat Höhr-Grenzhausen zu wenig transparent? Birgit Piehler 31.10.2026, 07:00 Uhr

i Das Rathaus der VG und Stadt Höhr-Grenzhausen, hier befindet sich der Ratssaal in der oberen Etage. Birgit Piehler

Zur besseren Abwicklung von Energieprojekten möchte die Stadt Höhr-Grenzhausen eine öffentliche Anstalt gründen. Auch wurde über Hitzeschutz für Bürger gesprochen und Wohnungsbau in der Innenstadt – nicht ohne Kritik von außen.

Zu den Zentralen Themen von Kommunen gehören außer den Finanzen auch Umwelt und Energie. Für eine bessere und rechtlich fundierte Handhabe über Energieprojekte in der Stadt beschloss der Stadtrat in Höhr-Grenzhausen in seiner letzten Sitzung die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) zur Abwicklung verschiedener Energieprojekte.







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