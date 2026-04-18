Gute Pflege im Westerwald Intensivpflege daheim: Segen und Belastung Birgit Piehler 18.04.2026, 13:00 Uhr

i Das Leitungsteam der ambulanten Intensivpflege Westerwald in Westerburg: Miriam Ruppich, Katja Schlosser und Achim Schlosser. Birgit Piehler

Es ist immer eine gemeinsame Entscheidung von Patient, Familie, Zuständigen und Finanzierer, ob ein Schwererkrankter daheim intensivbetreut wird. Wie das in der Praxis aussieht, berichtet ein Pflegedienst aus Westerburg.

Dass es ambulante Intensivpflege gibt, ist vielleicht gar nicht so bekannt. Dennoch gibt es eine Reihe von Menschen, die aus verschiedensten Gründen daheim gepflegt werden. So verschieden wie die Gründe sind die Menschen auch vom Alter. Unsere Zeitung hat sich zum Thema einmal umgeschaut und den Pflegedienst Ambulante Intensivpflege Westerwald besucht.







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