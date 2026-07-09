Top 100-Siegel Mittelstand Innovations-Auszeichnung für Rastal in Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler 09.07.2026, 20:00 Uhr

i Top-100-Siegelauszeichnung für Firma Rastal (von links) Carsten Kehrein, Chefdesigner Rastal, Christian Wulff, früherer Bundespräsident und niedersächsischer Ministerpräsident, Maximilian Sahm, Geschäftsführender Gesellschafter Rastal, und Marco Weißer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen. KD Busch / compamedia

Nur drei Westerwälder Unternehmen wurden mit dem Top 100-Siegel des Deutschen Mittelstand für Innovation ausgezeichnet: die Firma Rastal aus Höhr-Grenzhausen. Beim Festakt gratulierte der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.

Vor rund 1000 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien gratulierte in Heidelberg der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff auch drei Westerwälder Unternehmen zum Sprung in die Top 100 zur Auszeichnung mit dem Siegel des Deutschen Mittelstands-Summit.







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