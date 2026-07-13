Mittelstands-Top 100-Siegel Innovations-Auszeichnung für Probus in Marienrachdorf Birgit Piehler 13.07.2026, 17:00 Uhr

i Simon Pusch (links) und Guido Pusch (rechts) mit Mentor Christian Wulff (Mitte) bei der Verleihung des Top 100-Siegels für Innovative Unternehmen des deutschen Mittelstandes. Katrin Spannbloechl

Das Westerwälder Maschinenbau-Unternehmen Probus baut Anlagen und Werkzeuge für die Öl- und Gasförderung für eine internationale Kundschaft – seit nun mehr 40 Jahren, international erfolgreich und nun ausgezeichnet mit dem dem Top 100-Siegel.

Vor rund 1000 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien gratulierte in Heidelberg der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff auch drei Westerwälder Unternehmen zum Sprung in die Top 100 zur Auszeichnung mit dem Siegel des Deutschen Mittelstands-Summit.







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