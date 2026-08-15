Höhr-Grenzhausen ist als Zentrum in Sachen Keramik von europäisch und weltweit herausragender Bedeutung – technisch und handwerklich. Doch es fehlt an Nachwuchs am Campus der Hochschule Koblenz im Studiengang Werkstofftechnik. Eine Idee soll helfen.
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„Höhr-Grenzhausen ist ein europäisches Epizentrum der Keramik“, sagt Ulf Frohneberg, Geschäftsfeldleiter der hier ansässigen Firma Steuler KCH Refractory Linings und Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Feuerfest-Industrie, denn so geballt wie hier finde man sonst keinen so vielseitigen Standort.