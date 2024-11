Religiöse Vielfalt im WW Indischer Gottesdienst zeigt gemeinsamen Glauben auf 19.11.2024, 15:00 Uhr

i Bunt und geschmückt der Altar und andere Gewänder als gewohnt, standen für den indischen Gottesdienst am vergangene Sonntag. Birgit Piehler

Bunte Farben und ungewohnte Klänge erhellten St. Peter und Paul in Höhr-Grenzhausen am grauen Novembersonntag, dem Volkstrauertag, in einem Gottesdienst, der Versöhnlichkeit demonstrieren und Widerstände überwinden soll.

Wie bunt die Formen des christlichen Glaubens sind, das hat am vergangenen Wochenende ein indischer Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Höhr-Grenzhausen gezeigt, zu dem Pfarrer Xavier Manickathan eingeladen hatte. Ganz im Sinne des ausklingenden Visionsjahres der katholischen Bistümer, das für Vielfalt des Glaubens steht und die Öffnung der Kirche für Veränderungen vorantreiben soll, passte das Angebot des Pfarrers, ...

