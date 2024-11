Angebot 24/7 ist auch für wenig "digitalisierte" Menschen auf einfache Weise zugänglich - Familienunternehmen eröffnet erste "Botte-Box" In Selters frisches Fleisch und Wurst smart einkaufen: digitalisierter Metzgereiverkauf „Botte-Box“ eröffnet 18.10.2024, 20:00 Uhr

i Familie Botte: Annette und Markus Botte mit Tochter Luisa (links im Bild) präsentieren zur Neueröffnung ihren Smart-Store. Birgit Piehler. Birgit Piehler

Markus und Annette Botte und ihre Tochter Luisa strahlen, als sie ihre neue Geschäftsfiliale im Zentrum von Selters vorstellen: Es ist ein Container mit Kühlschränken, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, bestückt mit einem Metzgerei-typischen, sorgsam bedachten Angebot an Fleisch und Wurst sowie Fertiggerichten und weiteren Waren.

Gut sichtbar das frisch in Folie eingeschweißte Angebot, neben einigen Dosen und Trockenwaren in Regalen. Es ist großzügig Platz im Container, die gesamte Front verglast, so wirkt die „Botte-Box“ hell und einladend. Was es allerdings nicht gibt, ist Verkaufspersonal.

