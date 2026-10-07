Anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Türen auf mit der Maus“ des WDR und der „Sendung mit der Maus“ öffnete das familiengeführte Holzbauunternehmen Loth-Haus in Niederelbert seine Türen und begrüßte große und kleine Gäste.
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Wie wird aus Holz eigentlich ein Haus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gab es kürzlich bei der Niederelberter Firma Loth-Haus. Anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Türen auf mit der Maus“ des WDR und der „Sendung mit der Maus“ öffnete das Holzbauunternehmen seine Türen und begrüßte große und kleine Gäste.