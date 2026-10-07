„Türen auf mit der Maus“ In Niederelberter Fachbetrieb selbst ein Häuschen bauen Birgit Piehler 07.10.2026, 19:00 Uhr

i Die Auszubildenden der Firma engagierten sich in Bau und Gestaltung der Vogelhäuschen mit vor allem den jüngeren Gästen. Felix Pöhland

Anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Türen auf mit der Maus“ des WDR und der „Sendung mit der Maus“ öffnete das familiengeführte Holzbauunternehmen Loth-Haus in Niederelbert seine Türen und begrüßte große und kleine Gäste.

Wie wird aus Holz eigentlich ein Haus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gab es kürzlich bei der Niederelberter Firma Loth-Haus. Anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Türen auf mit der Maus“ des WDR und der „Sendung mit der Maus“ öffnete das Holzbauunternehmen seine Türen und begrüßte große und kleine Gäste.







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