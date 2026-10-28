Das „Cook and Chill“-Konzept, wie es in dem Großküchenneubau Bethesda - St. Martin gGmbh in Höhr-Grenzhausen umgesetzt werden soll, soll ab Ende 2027 viele Seniorenhäuser und auch Schulen in der Region mit frischem Essen versorgen.
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. Das „Cook and Chill“-Konzept, wie es in dem Großküchenneubau Bethesda – St. Martin gGmbh in Höhr-Grenzhausen umgesetzt werden soll, bediene eine gänzlich andere Struktur, zu kochen, erklärt Markus Kaufmann, Betriebsleiter der Zentralküche. Hier können beispielsweise 300 Liter Eintopf in 60 Minuten auf 3 bis 4 Grad heruntergekühlt werden, womit die Phase des Keimwachstums umgangen werde, damit Speisen ohne Frost haltbar sind und am Zielort mit ...