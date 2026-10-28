Hightech-Küche In Höhr-Grenzhausen wird bald nachhaltig gekocht Birgit Piehler 28.10.2026, 16:00 Uhr

i Die Ansicht des ehemaligen Aldi-Gebäudes ist noch vertraut, wird aber inzwischen anderweitig genutzt, Gleich daneben entsteht unter der Planung der Architekten Daniel Schaffrat und Herbert Kröll die neue Großküche der Bethesda. Birgit Piehler

Das „Cook and Chill“-Konzept, wie es in dem Großküchenneubau Bethesda - St. Martin gGmbh in Höhr-Grenzhausen umgesetzt werden soll, soll ab Ende 2027 viele Seniorenhäuser und auch Schulen in der Region mit frischem Essen versorgen.

. Das „Cook and Chill“-Konzept, wie es in dem Großküchenneubau Bethesda – St. Martin gGmbh in Höhr-Grenzhausen umgesetzt werden soll, bediene eine gänzlich andere Struktur, zu kochen, erklärt Markus Kaufmann, Betriebsleiter der Zentralküche. Hier können beispielsweise 300 Liter Eintopf in 60 Minuten auf 3 bis 4 Grad heruntergekühlt werden, womit die Phase des Keimwachstums umgangen werde, damit Speisen ohne Frost haltbar sind und am Zielort mit ...







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