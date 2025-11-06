Aktion „Vasenbank“ In Höhr-Grenzhausen kann man Vasen auf die Bank bringen 06.11.2025, 13:00 Uhr

i Sechs der Künstlerinnen aus der Gemeinschaft in Höhr-Grenzhausen haben sich eifrig ans Werk gemacht und verpasstem den trüben Dasein der verwaisten Räumlichkeiten kräftig Farbe: Elke Sada, Emma Menne, Daniela Polz, Masami Hirohata, Monika Debus und Nicole Thoss (von links). Birgit Piehler

Die Keramiker-Gruppe in Höhr-Grenzhausen startet die Neu-Nutzung des VoBa-Gebäudes mit dem Projekt „Bring uns Deine Vase“, und lädt zum „Tauschen, Teilen, Verbinden“ ein. Hier kann am 17. November Neues oder Altes mitgenommen und geplaudert werden.

. Das leuchtende Gelb, mit dem die sechs Künstlerinnen, der Keramiker-Gemeinschaft in Höhr-Grenzhausen den ehemaligen Schalterraum der einst hier ansässigen Volksbank anstreichen, vermittelt nachdrücklich die Motivation und Vorfreude auf die zukünftig neue Nutzung des Gebäudes.







Artikel teilen

Artikel teilen