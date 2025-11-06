In Höhr-Grenzhausen kann man Vasen auf die Bank bringen

Die Keramiker-Gruppe in Höhr-Grenzhausen startet die Neu-Nutzung des VoBa-Gebäudes mit dem Projekt „Bring uns Deine Vase“, und lädt zum „Tauschen, Teilen, Verbinden“ ein. Hier kann am 17. November Neues oder Altes mitgenommen und geplaudert werden.
. Das leuchtende Gelb, mit dem die sechs Künstlerinnen, der Keramiker-Gemeinschaft in Höhr-Grenzhausen den ehemaligen Schalterraum der einst hier ansässigen Volksbank anstreichen, vermittelt nachdrücklich die Motivation und Vorfreude auf die zukünftig neue Nutzung des Gebäudes.