Trendsport erobert die Region In Höhr-Grenzhausen darf nun drinnen „gepadelt“ werden Birgit Piehler 07.02.2026, 13:00 Uhr

i Freuen sich auf die Eröffnung des Spielbetriebs: (vordere Reihe von links) Martin Marx (Marketing Lemon Padel Club), Elionora Reichardt (Betriebsleiterin des Clubs am Moorsberg), Marius Avenoso (Geschäftsführer von X-Sportevents und Lemon Padel Club) sowie hinten Hartmut Büttner (Vater des Investors Pascal Büttner). Birgit Piehler

Ein Sport, der Ende der Sechziger aus Südamerika nach Spanien kam, begeistert dort die Nation. Weil er auch in Nordeuropa an Freunden gewinnt, werden nun auch weitere Spielflächen in Höhr-Grenzhausen eröffnet.

Obwohl der Padelsport bereits vor einiger Zeit mit drei Outdoor-Plätzen in Höhr-Grenzhausen Einzug gehalten hatte, ist er vielerorts noch nicht so bekannt. Nach und nach stoßen aber mehr Sportinteressierte auf den Mix aus Tennis und Squash. Und weil die Padel-Community stetig wächst, entstehen nun in Höhr-Grenzhausen gleich zehn Indoor-Plätze.







Artikel teilen

Artikel teilen