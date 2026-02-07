Trendsport erobert die Region 
In Höhr-Grenzhausen darf nun drinnen „gepadelt“ werden
Freuen sich auf die Eröffnung des Spielbetriebs: (vordere Reihe von links) Martin Marx (Marketing Lemon Padel Club), Elionora Re
Freuen sich auf die Eröffnung des Spielbetriebs: (vordere Reihe von links) Martin Marx (Marketing Lemon Padel Club), Elionora Reichardt (Betriebsleiterin des Clubs am Moorsberg), Marius Avenoso (Geschäftsführer von X-Sportevents und Lemon Padel Club) sowie hinten Hartmut Büttner (Vater des Investors Pascal Büttner).
Birgit Piehler

Ein Sport, der Ende der Sechziger aus Südamerika nach Spanien kam, begeistert dort die Nation. Weil er auch in Nordeuropa an Freunden gewinnt, werden nun auch weitere Spielflächen in Höhr-Grenzhausen eröffnet. 

Lesezeit 4 Minuten
Obwohl der Padelsport bereits vor einiger Zeit mit drei Outdoor-Plätzen in Höhr-Grenzhausen Einzug gehalten hatte, ist er vielerorts noch nicht so bekannt. Nach und nach stoßen aber mehr Sportinteressierte auf den Mix aus Tennis und Squash. Und weil die Padel-Community stetig wächst, entstehen nun in Höhr-Grenzhausen gleich zehn Indoor-Plätze.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren