Ein Sport, der Ende der Sechziger aus Südamerika nach Spanien kam, begeistert dort die Nation. Weil er auch in Nordeuropa an Freunden gewinnt, werden nun auch weitere Spielflächen in Höhr-Grenzhausen eröffnet.
Lesezeit 4 Minuten
Obwohl der Padelsport bereits vor einiger Zeit mit drei Outdoor-Plätzen in Höhr-Grenzhausen Einzug gehalten hatte, ist er vielerorts noch nicht so bekannt. Nach und nach stoßen aber mehr Sportinteressierte auf den Mix aus Tennis und Squash. Und weil die Padel-Community stetig wächst, entstehen nun in Höhr-Grenzhausen gleich zehn Indoor-Plätze.