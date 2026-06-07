Ausflugsziel Kannebäckerstadt Impressionen vom Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler 07.06.2026, 13:00 Uhr

Viele Besucher zog es wieder zum Keramikmarkt nach Höhr-Grenzhausen. Zum 46. Mal zeigte sich das keramische Kunsthandwerk mit 114 Ausstellern von der besten Seite.

Großer Andrang wieder auf dem internationalen Töpfermarkt in Höhr-Grenzhausen schon am Samstag, denn das Wetter hielt sich in diesem Jahr mit Extremen zurück und zeigte sich weitgehend trocken und wohltemperiert. An 114 Ständen zeigte sich wieder die Vielfalt der Kunsthandwerklichkeiten internationaler und heimischer Aussteller zur Begeisterung der Besucher.







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