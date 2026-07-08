Sommer genießen im Westerwald Im Gasthaus Bembermühle bleibt Convenience außen vor Birgit Piehler 08.07.2026, 06:00 Uhr

i Die Wirtsleute Edith und Ralf Kruse heißen ihre Gäste in Ihrer Gaststube mit Herz und Leidenschaft willkommen. Birgit Piehler

Zwischen Vallendar, Höhr-Grenzhausen und Hillscheid, mitten im Wald, befindet sich die Bembermühle. Der kleine Ort mit vier Anwesen, darunter dem Gasthof, ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Stammgäste.

. Die Bembermühle liegt grob im Fadenkreuz von Höhr-Grenzhausen, Hillscheid und Vallendar, von wo aus jeweils eine ganze Anzahl an Wanderwegen zur idyllisch gelegenen Gaststätte, führen. Ein wenig kurios mutet es an, dass der aus vier Anwesen bestehende kleine Ort im Wald zwar zur Gemarkung Vallendar gehört, aber mit der Postleitzahl 56203 dem Postbezirk Höhr-Grenzhausen zugeordnet wird.







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