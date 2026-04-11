Siershahn: Der TBC getrotzt
Humor, Farbe und Lebensmut als beste Medizin
Marlene Klütsch liebt es farbig. Überall in ihrer Wohnung hängen ihre selbstgemalten, bunten Kunstwerke.
Marlene Klütsch liebt es farbig. Überall in ihrer Wohnung hängen ihre selbstgemalten, bunten Kunstwerke.
Birgit Piehler

Die Siershahnerin Marlene Klütsch lebt seit 66 Jahren mit nur einem Lungenflügel – Folge einer Tuberkuloseerkrankung in jungem Alter. Wie sie ihr Leben trotzdem gemeistert hat, berichtet sie unserer Zeitung. 

Lesezeit 3 Minuten
Sehr jung war Marlene Klütsch, frisch verheiratet und hatte gerade ein Kind bekommen, als sie die Diagnose erhielt: Schwindsucht – wie die Tuberkulose seinerzeit genannt wurde. Was für viele Menschen vor 66 Jahren ein Todesurteil war und auch heute unbehandelt noch sein kann, hat die 86-jährige Siershahnerin beharrlich verweigert, als ihr Schicksal hinzunehmen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder Zeitung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren