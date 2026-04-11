Die Siershahnerin Marlene Klütsch lebt seit 66 Jahren mit nur einem Lungenflügel – Folge einer Tuberkuloseerkrankung in jungem Alter. Wie sie ihr Leben trotzdem gemeistert hat, berichtet sie unserer Zeitung.
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Sehr jung war Marlene Klütsch, frisch verheiratet und hatte gerade ein Kind bekommen, als sie die Diagnose erhielt: Schwindsucht – wie die Tuberkulose seinerzeit genannt wurde. Was für viele Menschen vor 66 Jahren ein Todesurteil war und auch heute unbehandelt noch sein kann, hat die 86-jährige Siershahnerin beharrlich verweigert, als ihr Schicksal hinzunehmen.