Steigende Kosten aufgrund wachsender Maßnahmen für Innenstadtentwicklung – Straßenerneuerung und Projekte für das Gemeinleben – und sinkende Steuereinnahmen stellen die Stadt Wirges in den kommenden Jahren vor Herausforderungen.
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In Wirges hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 festgelegt. Ins Gewicht fallen im laufenden Jahr die Investitionen für die Stadt, die unter anderem für Straßenausbaumaßnahmen und Maßnahmen des Stadtentwicklungskonzepts zum Einsatz kommen.