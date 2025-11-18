Unesco Creative City Höhr-Grenzhausen will über „Kirchturm“ hinaus handeln 18.11.2025, 19:00 Uhr

i Blick von der Dachgeschosswohnung des ehemaligen VoBa-Gebäudes über die Höhr-Grenzhäuser Innenstadt. Birgit Piehler

Die Stadt Höhr-Grenzhausen hatte zur Auftaktveranstaltung des Modellvorhabens Innenstadt-Impulse unter dem Titel Ideen.Stadt.Wirkung und dem Motto #HöhrHinaus eingeladen, um Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten der Stadtentwicklung zu bieten.

Eine überaus gute und auch aufgeregte Stimmung ging der Auftaktveranstaltung #HöhrHinaus im Rahmen des Modellvorhabens Innenstadt-Impulse in Höhr-Grenzhausen voraus. Der Startschuss für das Leuchtturmprojekt Stadt.Idee.Wirkung bot im Jugend-, Bürger- und Kulturzentrum Zweite Heimat am Montag Parkett für die vielen Beteiligten aus Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft, sowie für interessierte Bürger und zukünftige Förderer aus Politik, Stadt und ...







Artikel teilen

Artikel teilen