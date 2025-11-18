Höhr-Grenzhausen will über „Kirchturm“ hinaus handeln

Die Stadt Höhr-Grenzhausen hatte zur Auftaktveranstaltung des Modellvorhabens Innenstadt-Impulse unter dem Titel Ideen.Stadt.Wirkung und dem Motto #HöhrHinaus eingeladen, um Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten der Stadtentwicklung zu bieten.
Lesezeit 4 Minuten
Eine überaus gute und auch aufgeregte Stimmung ging der Auftaktveranstaltung #HöhrHinaus im Rahmen des Modellvorhabens Innenstadt-Impulse in Höhr-Grenzhausen voraus. Der Startschuss für das Leuchtturmprojekt Stadt.Idee.Wirkung bot im Jugend-, Bürger- und Kulturzentrum Zweite Heimat am Montag Parkett für die vielen Beteiligten aus Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft, sowie für interessierte Bürger und zukünftige Förderer aus Politik, Stadt und ...