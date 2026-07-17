Abfall ist gemeinsame Aufgabe
Höhr-Grenzhausen will besseren Umgang mit Müll
Nach der Mahlzeit nicht abgeräumt. Da freuen sich Ratten und Waschbären über die Reste.
Nach der Mahlzeit nicht abgeräumt. Da freuen sich Ratten und Waschbären über die Reste.
Birgit Piehler

Es grenzt an Dummheit, wenn Menschen ihren Müll illegal in der Natur entsorgen, ihn neben Sammelcontainern abladen oder wenn sie Hundekotbeutel in die Landschaft werfen. Jahr für Jahr haben Kommunen zusätzlichen Müll zu entsorgen. 

Lesezeit 3 Minuten
In der Kannenbäckerstadt sorgen Müllabfuhr und Bauhof für Sauberkeit und Ordnung. Möglichkeiten der Müllentsorgung stehen an verschiedenen Stellen zur Verfügung. Wer nicht weiß, wohin mit speziellem Müll, kann telefonisch Rat bei den Westerwälder Abfallbetrieben suchen, sofern die Info aus dem Müllkalender, den jeder Haushalt erhält, nicht ausreichend ist.
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