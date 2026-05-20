Die Stadt Höhr-Grenzhausen präsentiert sich an ihren Stadtzufahrten schon als Kannenbäckerstadt. Nun möchte die frischgebackene Unesco-Creative-City nach außen auch vermehrt als Hochschulstandort auf sich aufmerksam machen.
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Um dem Image einer Unesco-Creative-City gerecht zu werden, geht Höhr-Grenzhausen mit zielgerichtetem Blick und großen Schritten voran. Aktuell hat der Stadtmarketing-Ausschuss deshalb beschlossen, bei der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion RLP) zu beantragen, dass sich die Kannenbäckerstadt nun auch Hochschulstadt nennen darf.