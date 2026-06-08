Leuchtturmprojekt für Radler Höhr-Grenzhausen eröffnet erste Fahrradstraße im Kreis Birgit Piehler 08.06.2026, 19:00 Uhr

In Höhr-Grenzhausen ist eine in der Stadt und für den Westerwald erstmalige Fahrradstraße eröffnet worden. Als Projekt mit Leuchtturmcharakter bietet die Parkstraße Radfahrern die Möglichkeit, einen viel befahrenen Bereich auszusparen.

In Höhr-Grenzhausen ist erstmalig nicht nur für die Stadt, sondern auch für den Westerwald eine Fahrradstraße eröffnet worden. Als Projekt mit Leuchtturmcharakter erstrahlt nun die Parkstraße, die zwischen der Hauptverkehrsader in Richtung Innenstadt nagelneu und als „Kurzstecke“, die von der Westerwaldstraße in Richtung Grenzhausen führt oder umgekehrt.







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