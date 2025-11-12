Innenstadt-Impulse kreativ Höhr-Grenzhausen bietet dem Leerstand die Stirn 12.11.2025, 13:00 Uhr

i Keine Einbahnstraße ist das im Mittelpunkt des Geschehens stehende Gebäude der alten Volksbank, das zukünftig der gemeinschaftlichen Nutzung von Handwerk, Kunst, als Kursräumlichkeit und mehr dienen soll. Birgit Piehler

Höhr-Grenzhausen hat die Zeichen der Zeit bereits vor Jahren wahrgenommen und in ureigenster Sache die Pflege seiner Ressourcen und Aushängeschilder Keramik, Glas, Kunsthandwerk ebenso aufgegriffen, wie die Neugestaltung der Innenstadt.

In den vergangenen Jahren war die Höhrer Innenstadt ein Aufreger-Thema. Vom zunehmenden Leerstand, vom Aussterben der Innenstadt war die Rede. Leere Schaufenster, dazu potenzielle Konfliktthemen wie Zuwanderung und nächtliche Störungen brausten immer wieder auf.







Artikel teilen

Artikel teilen