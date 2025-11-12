Höhr-Grenzhausen bietet dem Leerstand die Stirn

Höhr-Grenzhausen hat die Zeichen der Zeit bereits vor Jahren wahrgenommen und in ureigenster Sache die Pflege seiner Ressourcen und Aushängeschilder Keramik, Glas, Kunsthandwerk ebenso aufgegriffen, wie die Neugestaltung der Innenstadt.
In den vergangenen Jahren war die Höhrer Innenstadt ein Aufreger-Thema. Vom zunehmenden Leerstand, vom Aussterben der Innenstadt war die Rede. Leere Schaufenster, dazu potenzielle Konfliktthemen wie Zuwanderung und nächtliche Störungen brausten immer wieder auf.