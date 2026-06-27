Rauszeit im Westerwald Höhr-Grenzhäuser Kletterkönige und Hangelweltmeister Birgit Piehler 27.06.2026, 07:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert bezieht die Kinder unmittelbar in die Feierlichkeit ein. Birgit Piehler

In Höhr-Grenzhausen ist der mit Spannung erwartete Waldspielplatz am Flürchen pünktlich zum Ferienstart nun fertig und eröffnet worden. Ein Hauch von Abenteuer, viel Naturnähe, Bewegung und Gemeinschaft erwartet die Kinder und Jugendlichen.

Es wurde gehangelt, geschaukelt, balanciert, was das Zeug hält, trotz der Hitze: Pünktlich zum Ferienbeginn ist er fertig geworden, der Waldspielplatz – wie versprochen. Und es stünde nicht das Team von der Zweiten Heimat mit den „Westerwaldkindern“ dahinter, wenn das nicht geklappt hätte.







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