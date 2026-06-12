Spannend sind verschiedene Reaktionen auf die Eröffnung der Fahrradstraße in Höhr-Grenzhausen. Vorwiegend äußern sich die Menschen positiv, einige jedoch fragen skeptisch, ob eine einzelne radfahrerfreundliche Straße zweckbringend sei.
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Die Eröffnung der Parkstraße in Höhr-Grenzhausen als Fahrradstraße, in der Radfahrer Vorrang vor dem Kraftverkehr haben, auch wenn sie nebeneinander fahren, ist auf großes Interesse, aber auch die eine oder andere Diskussion gestoßen: Sind denn Radfahrer, vor allem Kinder wirklich geschützt, wenn trotzdem Autos fahren dürfen?