Sicherheit für Radfahrer
Höhr-Grenzhäuser Fahrradstraße ist ein erster Schritt
Der Hinweis auf der Fahrbahn sollte nicht zu übersehen sein. Was genau er bedeutet, das ist für einige Autofahrer noch neu.
Der Hinweis auf der Fahrbahn sollte nicht zu übersehen sein. Was genau er bedeutet, das ist für einige Autofahrer noch neu.
Birgit Piehler

Spannend sind verschiedene Reaktionen auf die Eröffnung der Fahrradstraße in Höhr-Grenzhausen. Vorwiegend äußern sich die Menschen positiv, einige jedoch fragen skeptisch, ob eine einzelne radfahrerfreundliche Straße zweckbringend sei. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Eröffnung der Parkstraße in Höhr-Grenzhausen als Fahrradstraße, in der Radfahrer Vorrang vor dem Kraftverkehr haben, auch wenn sie nebeneinander fahren, ist auf großes Interesse, aber auch die eine oder andere Diskussion gestoßen: Sind denn Radfahrer, vor allem Kinder wirklich geschützt, wenn trotzdem Autos fahren dürfen?

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