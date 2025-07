Hochwasservorsorgekonzept passt sich an Natur an

Das Wetter ist dieser Tage oft unberechenbar. Schwere Schauer im Wechsel mit Hitzeperioden, in denen der Boden so austrocknet und verfestigt, dass er einen Starkregen nicht aufnehmen kann und das Wasser in großer Menge in die Täler abläuft.

Nachdem es im Jahr 2016 in der Verbandsgemeinde (VG) Höhr-Grenzhausen zu einem ansteigenden Wasser in den Bächen unter Starkregen kam, das den talgelegenen Stadtteil Grenzau überflutete, entwickelte die Gemeinde ein Hochwasservorsorgekonzept. Überschwemmt wurde seinerzeit die Brücke zur Tischtennishalle, das Wasser stieg bis nur kurz vor der Überflutung der Ostermühle und des Restaurants der Zugbrücke.

i Das kleine Wehr Birgit Piehler

Ermittelt wurde danach, dass ein großer Teil des zusammenfließendenden Wassers von Masselbach und Brexbach oberhalb von Grenzau seinerzeit aus dem den Masselbach stammte und von der Montabaurer Höhe, über den Bereich der VG Ransbach-Baumbach, das viel versiegelte Fläche aufweist, und Hilgert angespült wurde. Die Gegebenheiten des Geländes um Grenzau trugen durch die trogartigen Vertiefungen zwischen den Abhängen außerdem zur Verstärkung des Wasserablaufes bei dem Starkregen bei.

Nach langer Planung und Bauphase gibt es heute neben den Maßnahmen zum Wasserrückhalt eine moderne Hochwasserfrüherkennung, die die VG in den Hochwasservorhersagedienst Rheinland-Pfalz mit zwei kommunalen Messstationen an Brexbach und Masselbach einbindet und mit einer Warnfunktion anwohnende Bürger informieren kann. Bereits 2022 wurde schon ein kleineres Drosselbauwerk am Brexbach unter der K117 errichtet. Adrian Eiser von der Bauaufsicht der VG Höhr-Grenzhausen, erklärt vor Ort, wie es funktioniert.

i Das größere Drosselwerk mit dem Staubecken Birgit Piehler

Gut eingepasst in den Verlauf des Baches und das Gefälle liegt das ältere und kleinere Drosselbauwerk. Man habe die natürlichen und vorhandenen Gegebenheiten genutzt und die Bauwerke eingepasst. Die Böden der Betoneinlassungen sind mit Gabionen ausgestattet, mit deren Hilfe sich natürliches Sediment, Mikroorganismen und Pflanzen hier wieder ansiedeln konnten, und von normalem Wasserlauf nicht weggeschwemmt werden. Große Gesteinsbrocken verlangsamen zudem die Wasserströme und verteilen den Strom nach Passage des Rohrs. Die Wasserstandsmessungen ermitteln und übermitteln über einen Drucksensor, wie viel Wasser zum jeweiligen Zeitpunkt durch das Rohr fließt.

Als zentrales Element zeichnet sich seit 2023 jedoch im Bereich der Hüttenmühle zwischen Alsbach und Faulbach das Drosselbauwerk aus, das für den kontrollierten Rückhalt des Wassers aus Richtung Ransbach-Baumbach sorgt. Das Tosbecken schließt mit tief in die Erde eingelassenen Holzpfeilern ab, die Treibgut aufhalten.

i Die Hölzer bremsen Wasser und Treibholz Birgit Piehler

Das Rückhaltebecken nimmt die ankommenden Wassermassen erst einmal auf, zusammen mit dem Drosselwerk kann es zu einer Verzögerung des Hochwasserscheitels von rund 20 Minuten verhelfen – einer Zeitspanne, die im Ernstfall entscheidend und sogar lebensrettend sein kann. Bei kürzeren Starkregenereignissen kann die Anlage eine Hochwasserlage auch vermeiden.

Was die Bauwerke leisten

Das Drosselbauwerk ist ein Stahlbetonbau mit natürlicher Gewässersohle, das davor liegende, natürliche Rückhaltebecken besitzt ein Rückhaltevolumen von rund 12.500 Kubikmetern. Der Durchfluss im Normalbetrieb liegt bei etwa 4,85 Kubikmetern pro Sekunde, sowohl Alltagsabflüsse als auch kleinere Hochwasserwellen können das Bauwerk ohne Rückstau passieren. Der breite Durchflussquerschnitt von 3 Metern sorgt dafür, dass sich die Fließgeschwindigkeit des Masselbachs nicht erhöht.

Bei stärkeren Hochwasserereignissen wird Wasser automatisch in der Anlage eingestaut. Bei einer Zuflussmenge von 15 Kubikmetern pro Sekunde können etwa 10 Kubikmeter pro Sekunde zurückgehalten und der Hochwasserscheitel verzögert oder vermieden werden. Das kleinere Drosselbauwerk am Brexbach unter der K117 kann auf einer natürlichen Rückhaltefläche rund 5.500 Kubikmeter einstauen.

Bei Starkregenereignissen können Bewohner gefährdeter Bereiche Wasserstände mit der App der Hochwasserzentralen „Meine Pegel“ abrufen.