Hin und Her um Zulassung diagnostischer Leistungen

Eine hausärztliche Praxis in Breitenau musste ihr Behandlungsangebot, kardiologische Untersuchungen durchzuführen, trotz der fachärztlichen Kompetenz, wieder einstellen, weil ein Kollege geklagt hatte. Für die Patienten ist es eine bittere Pille.

Viele Patienten der Breitauer Hausarztpraxis sind verwirrt. Denn gerade im vergangenen Jahr war die Freude bei dem ein oder anderen groß, sich für eine kardiologische Untersuchung nicht auf den Weg in eine weiter entferntere Praxis machen zu müssen, da Mediziner Sven Gerald Wacker bei Hinweisen seine Diagnostik um einige kardiologische Untersuchungen erweitern konnte. Doch nun heißt es wieder: Absage! Auch für Termine, die schon festgelegt waren.

Der Grund: Trotz des lang währenden und schließlich erfolgreich abgeschlossenen Antragsverfahrens, bei der die Kassenärztliche Vereinigung (KV) kardiologische diagnostische Leistungen (Ultraschalluntersuchungen des Herzens, der Halsgefäße sowie der Beingefäße) genehmigte, wurde nun nach Klage eines Kollegen aus der Region die Zulassung hierfür zurückgenommen.

Für die Zulassung gekämpft

Schon vor der Zulassung im vergangenen Jahr gab es ein Hin und Her. Zuerst hieß es, dass der Bedarf an kardiologischer Diagnostik durch Fachärzte gedeckt sei. Doch der Investor und Vermieter der Arztpraxis, Oswald Rehn, stellte durch persönliche Recherchen und Anfragen fest, dass bei sieben anderen Praxen offensichtlich keine Kapazitäten für Neuaufnahmen bestehen und lange Wartezeiten für bereits aufgenommene Patienten der Realität entsprächen.

Nach aufwendiger Korrespondenz mit dem Zulassungsausschuss der KV und zumindest der Fürsprache aus der regionalen Politik erhielt Wacker die Zulassung für, wie der ehemalige Chefarzt im kardiologischen und internistischen Bereich erklärt, die Anwendung von Leistungen, die lediglich drei Ziffern im gesamten Diagnostik-Katalog entsprächen, die er ergänzend zum hausärztlichen Angebot einsetzen wolle. Dies betreffe sonografische Aufnahmen von Herz, Halsgefäßen und von Gefäßen des Beines.

Konkurrenz befürchtet

Dennoch habe ein Kollege gegen die Zulassung Einspruch erhoben. Die Folge: Wacker kann seit März dieses Jahres keine kardiologischen Untersuchungen als Kassenleistung für gesetzlich versicherte Patienten fortführen. Der Einspruch beruhe, so der Mediziner, auf Richtlinien, die sich auf einen Umkreis von 18 Kilometern und einer Erreichbarkeitsspanne von circa 40 Minuten für die Patienten ausrichten sowie darauf, dass der Kläger Konkurrenz befürchte.

„Eine bedarfsgerechte fachärztliche Versorgung für bestimmte kardiologische Leistungen ist durch andere Leistungserbringende möglich.“

Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit und bezieht sich dabei auf die Argumentation des Berufungsausschusses.

Die KV teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass der – wie der Zulassungsausschuss ebenfalls von der KV unabhängig arbeitende – Berufungsausschuss (BA) nach Überprüfung des Widerspruchs des Kardiologen zu dem Ergebnis kam, dass dem Widerspruch zu entsprechen sei. Die gleichzeitige Teilnahme an der haus- und fachärztlichen Versorgung könne nach einer Regelung des Sozialgesetzbuches nur dann gewährt werden, wenn eine bedarfsgerechte Versorgung ansonsten nicht gewährleistet sei, also von den bereits zugelassenen Ärzten nicht abgedeckt werde. „Ein solcher Bedarf zugunsten von Herrn Wacker zur Erbringung von fachärztlichen Leistungen lag aus Sicht des BA nicht vor, das heißt, eine bedarfsgerechte fachärztliche Versorgung für bestimmte kardiologische Leistungen ist durch andere Leistungserbringende möglich“, so die Pressestelle der KV.

Entscheidung für den ländlichen Raum

Auch Oswald Rehn, der sich als Patient mit den von der Rücknahme des Diagnostik-Angebots betroffenen identifizieren kann, bedauert diese Entwicklung und reagiert mit Unverständnis. Das Hin und Her beruhe seiner Meinung nach auf der nicht sorgfältig durchgeführten Bedarfsabfrage der KV. Ebenso spiegeln die Reaktionen in den sozialen Medien auf die Ankündigung der Praxis, dass aus genannten Gründen umstrukturiert werden müsse und die Zulassung zurückgenommen wurde, beinahe ausschließlich Kopfschütteln und Empörung wider.

Dass „herzkranken Patienten geholfen werden kann“, war die Hoffnung von Oswald Rehn, der sich nicht allein seiner selbst wegen für den erfahrenen Mediziner einsetzte. Auch die lokale Politik unterstützte mit Fürsprache die verbesserte medizinische Versorgung in der ländlichen Region. Die hausärztliche Praxis wurde im November 2023 eröffnet. Wacker berichtet, dass hinter seiner Entscheidung, sich im abgelegenen Breitenau ärztlich niederzulassen, anstelle der Übernahme einer Praxis inmitten der Stadt Selters neben einer Reihe persönlicher Gründe auch der Gedanke stehe, ganzheitlich behandeln zu wollen.

Hausarztpraxis bleibt erhalten

Die persönliche Zuwendung mit multiplen Beschwerden im hausärztlichen Alltag benötige ein paar Minuten mehr Zeit, so Wacker. Ohne die Unterstützung durch die zusätzlichen diagnostischen Möglichkeiten sei das nicht unbedingt rentabel, erklärt Rita Wacker weiter. Mit dem kardiologischen Einsatz sei Effizienz gegeben, die Wartezeiten verkürzten sich dadurch, und für die Praxis sei es wirtschaftlicher.

„Um das klarzustellen“, erklärt der Mediziner: Die Praxis, die er mit Unterstützung seiner Frau und Praxismanagerin Rita Wacker führe, bleibe nach aktueller Umstrukturierung weiterhin Hausarztpraxis, und er stehe seinen Patienten zur Verfügung. „Kardiologische Diagnostik wird weiterhin für Privatpatienten und Selbstzahler (Individuelle Gesundheitsleistung) angeboten. Hierfür werden kurzfristig Termine, auch abends und am Wochenende, angeboten“, so das Paar.

Umstrukturierung notwendig

Wie geht es nun weiter? Zunächst, so Wacker, wolle man auf die Begründung des Urteils in dem abgeschlossenen Verfahren warten und dann überlegen, ob ein neuer Einspruch oder auch eine einvernehmliche Lösung mit dem Mitstreiter anzustreben sei. Er hoffe ebenso wie seine Patienten, die kardiologischen Aufgaben wieder in absehbarer Zeit wieder übernehmen zu dürfen.

Nach aktueller Umstrukturierung wird die hausärztliche Tätigkeit weiter erhalten bleiben. Als Internist sei Wacker allerdings breit aufgestellt. Er und seine Frau würden für den Fall, dass ihm die Möglichkeit verwehrt bleibe, darüber nachdenken, welche anderen Schwerpunkte möglicherweise in der Praxis angeboten werden könnten, wie beispielsweise der Ausbau einer psychosomatischen Grundversorgung.

Die Kassenärztliche Vereinigung zur Entscheidung der Gremien

Die gleichzeitige Teilnahme an der haus- und fachärztlichen Versorgung, wie im vorliegenden Fall, ist nur möglich, wenn ein regionaler Bedarf besteht. Üblicherweise ist ein Arzt entweder hausärztlich oder fachärztlich tätig. Sollte er in beiden Bereichen tätig sein, bedarf dies der Entscheidung durch den Zulassungsausschuss (ZA). Widerspruch beim Berufungsausschuss (BA) gegen eine Entscheidung des ZA ist nicht nur Betroffenen selbst möglich, sondern auch anderen Vertragsärzten, wenn sie von der Entscheidung betroffen sind.

Der Zulassungsausschuss ist eine gesetzlich verankerte, unabhängige, regional zuständige Einrichtung. Die Mitglieder entscheiden über Zulassung, Entzug, Kooperationen von Vertragsärzten, Vertragspsychotherapeuten, Medizinischen Versorgungszentren sowie über die Ermächtigung (und Widerruf) von Krankenhausärzten. Der ZA ist für den Bezirk der KV RLP zuständig und dabei an die Vorgaben des Sozialgesetzbuchs und an die Zulassungsverordnung für Vertragsärzte gebunden.