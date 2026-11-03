Wie wertvoll ein erfahrenes und altes Handwerk auch für künstlerische und klassische Gestaltung ist, hat Raumausstatter Klaus-Hubert Krah mit der Ausstattung der Fensterdekoration und der Gardinen im Bad Emser Grandhotel Häckers zeigen können.
Lesezeit 3 Minuten
Es sollten nicht nur Gardinen aufgehängt werden, sondern ein „Look“ entstehen, da waren sich Hotelier Sacha Häcker, Geschäftsführer des gleichnamigen Grandhotels in Bad Ems, und Raumausstatter Klaus-Hubert Krah einig. Und dieser Look sollte dem historischen Stil entsprechen, in dem es auch gebaut wurde und in dessen heutigem Ostflügel einst Kaiser Wilhelm I.