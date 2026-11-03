Hochwertiges Handwerk Herschbacher Meister sorgt für kaiserliches Ambiente Birgit Piehler 03.11.2026, 20:00 Uhr

i Klaus-Hubert Krah hat es Spaß gemacht, diesen besonderen Auftrag im Bad Emser Grandhotel anzunehmen Birgit Piehler

Wie wertvoll ein erfahrenes und altes Handwerk auch für künstlerische und klassische Gestaltung ist, hat Raumausstatter Klaus-Hubert Krah mit der Ausstattung der Fensterdekoration und der Gardinen im Bad Emser Grandhotel Häckers zeigen können.

Es sollten nicht nur Gardinen aufgehängt werden, sondern ein „Look“ entstehen, da waren sich Hotelier Sacha Häcker, Geschäftsführer des gleichnamigen Grandhotels in Bad Ems, und Raumausstatter Klaus-Hubert Krah einig. Und dieser Look sollte dem historischen Stil entsprechen, in dem es auch gebaut wurde und in dessen heutigem Ostflügel einst Kaiser Wilhelm I.







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