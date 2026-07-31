Blutversorgung Westerwald Herausfordernder Sommer für DRK-Blutspendedienst Birgit Piehler 31.07.2026, 15:00 Uhr

i Routiniert und souverän bringt Cetric Ganzer aus dem medizinischen Fachpersonal des DRK-Teams die Spender an die Nadel. 500 Milliliter der wertvollen Flüssigkeit werden in durchschnittlich 10 Minuten in dem Blutbeutel aufgefangen. Birgit Piehler

Im Sommerloch wird vieles ruhiger, doch der Bedarf an Blutspenden pausiert nicht. Der Blutspendedienst des DRK West ermutigt Spender, dass auch bei dem warmen Wetter gesundheitlich unbedenklich gespendet werden kann.

Da ist es wieder, das Sommerloch. Während die einen genießen, müssen andere im Krankenhaus mit einer Blutkonserve versorgt werden. Darum kümmert sich der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).Die Redakteurin steht zum Spende-Termin in Ransbach-Baumbach bereit und möchte für ihre Zeitung nachforschen, wie die Verfügbarkeit von Blutkonserven die flauen Sommermonate übersteht.







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