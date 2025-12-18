Haushalt der VG Höhr-Grenzhausen solide

Die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen hat umsichtig gewirtschaftet und konnte somit für das kommende Jahr einen ausgeglichenen Haushalt beschließen, obwohl eine Reihe von Investitionen, darunter die Ausstattung des neuen Lehrschwimmbades, anstehen.
In der Verbandsgemeinde (VG) Höhr-Grenzhausen wurde in der letzten Ratssitzung zudem der Haushaltsplan für das Jahr 2026 festgelegt. Der Haushaltsplan für 2026 schließt mit einem positiven Jahresergebnis ab: Ein Überschuss 33.650 Euro im Geldbeutel der Stadt resultiert aus den ordentlichen Aufwendungen von 9.