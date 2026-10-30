Stadtrat Höhr-Grenzhausen Haushalt der Kannenbäckerstadt sorgfältig angepasst Birgit Piehler 30.10.2026, 09:00 Uhr

i Eingang zum Rathaus von Stadt und VG Höhr-Grenzhausen. Hier werden die Beschlüsse für die Kommune gefasst. Birgit Piehler

In der letzten Stadtratsitzung in Höhr-Grenzhausen zeigte sich, dass der Tornado, der die Stadt im August heimsuchte, nicht nur starke Schäden in der Stadt und eine landschaftliche Schneise nach sich zieht, sondern auch eine im Stadtsäckel.

Eine umfangreiche Agenda von 20 Tagesordnungspunkten führte durch die letzte Stadtratsitzung in Höhr-Grenzhausen. Darunter der Jahresabschluss für das Jahr 2023, mit dessen einstimmig beschlossener Entlastung der seinerzeitige Stadtbürgermeister Michael Thiesen getrost heimkehren konnte.







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