In der letzten Stadtratsitzung in Höhr-Grenzhausen zeigte sich, dass der Tornado, der die Stadt im August heimsuchte, nicht nur starke Schäden in der Stadt und eine landschaftliche Schneise nach sich zieht, sondern auch eine im Stadtsäckel.
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Eine umfangreiche Agenda von 20 Tagesordnungspunkten führte durch die letzte Stadtratsitzung in Höhr-Grenzhausen. Darunter der Jahresabschluss für das Jahr 2023, mit dessen einstimmig beschlossener Entlastung der seinerzeitige Stadtbürgermeister Michael Thiesen getrost heimkehren konnte.