Stadtrat Höhr-Grenzhausen
Haushalt der Kannenbäckerstadt sorgfältig angepasst
Eingang zum Rathaus von Stadt und VG Höhr-Grenzhausen. Hier werden die Beschlüsse für die Kommune gefasst.
Eingang zum Rathaus von Stadt und VG Höhr-Grenzhausen. Hier werden die Beschlüsse für die Kommune gefasst.
Birgit Piehler

In der letzten Stadtratsitzung in Höhr-Grenzhausen zeigte sich, dass der Tornado, der die Stadt im August heimsuchte, nicht nur starke Schäden in der Stadt und eine landschaftliche Schneise nach sich zieht, sondern auch eine im Stadtsäckel.

Lesezeit 2 Minuten
Eine umfangreiche Agenda von 20 Tagesordnungspunkten führte durch die letzte Stadtratsitzung in Höhr-Grenzhausen. Darunter der Jahresabschluss für das Jahr 2023, mit dessen einstimmig beschlossener Entlastung der seinerzeitige Stadtbürgermeister Michael Thiesen getrost heimkehren konnte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren