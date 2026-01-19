Gerichtsprozess in Montabaur Hat 55-Jähriger Kind sexuell missbraucht? Birgit Piehler 19.01.2026, 14:00 Uhr

i Das Amtsgericht in Montabaur Birgit Piehler

Schwierige Familienverhältnisse, Aussage gegen Aussage und eine vertrackte Situation mit vielen Beteiligten. Vor dem Montabaurer Amtsgericht muss sich ein 55-jähriger Mann für den möglichen Missbrauch einer seinerzeit 13-Jährigen verantworten.

Zum Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind muss sich vor dem Amtsgericht Montabaur ein 55-jähriger Mann aus dem Westerwald verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2023 gegenüber einer 13-Jährigen sexuell mehrfach übergriffig geworden zu sein, unter anderem in einem Auto.







