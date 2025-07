Daniel Steuder ist dankbar dafür, dass er in der Praxis von Sven Gerald Wacker Hilfe bei einer Herzerkrankung gefunden hat, und heute wieder weitgehend gesund. Nun liegt es dem Geschäftsführer einer Garten- und Landschaftsplanungsfirma – im wahrsten Sinne des Wortes – am Herzen, sich mit einer Petition dafür einzusetzen, dass anderen Patienten in Breitenau ebenfalls die Behandlungen zuteilwerden, die der promovierte Mediziner derzeit nur an Privatpatienten vornehmen kann.

Hintergrund: Der langjährige Chefarzt für Kardiologie und Innere Medizin entschied sich nach 30 Jahren klinischer Tätigkeit zur Gründung einer Landarztpraxis, wo er als Arzt mit ausreichend Behandlungszeit ganzheitlich auf das Befinden seiner Patienten schauen kann. Nach längerem Zulassungsprozess durch ein Gremium der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) – unsere Zeitung berichtete – wurde ihm die Zulassung für die Anwendung dreier von ihm angebotenen Leistungen im kardiologischen Bereich alsbald wieder entzogen. Grund dafür war der gerichtlich untermauerte Einspruch eines konkurrierenden Arztes aus der Region, obwohl es sich dabei lediglich darum dreht, einige sonografische Untersuchungen durchführen zu können, ohne aber das gesamte Leistungsspektrum eines Kardiologen zu übernehmen. Dies spare Zeit, so Steuder, die andere Diagnostik beanspruchen würde. Vor allem ältere Patienten hätten dafür keine weiten Wege auf sich zu nehmen.

Schon 700 Unterschriften gesammelt

„Wir wären dankbar, wenn er bleibt“, sagt Steuder, der Sorge trägt, dass Wacker die Praxis eines Tages aufgeben könnte, wenn die ganzheitliche Behandlungsidee hinfällig ist. Die Sache habe im Ort Unruhe ausgelöst, doch hätten die Menschen kaum Möglichkeit, aktiv handeln zu können, weshalb Steuder eine Petition ins Leben gerufen hat.

Gut 700 Unterschriften habe er bislang sammeln können, die der KV und der Politik vorgelegt werden. Für Senioren, die nicht so versiert am Computer sind, habe er Flyer drucken lassen. Dabei belebe doch Konkurrenz das Geschäft, wie immer gesagt werde. Das sei hier allerdings nicht das Problem, denn die Wartezeit, einen Termin bei einem der Kardiologen in der Region zu bekommen, dauere Monate – bis zu einem Jahr.

Patient und Petitionsinitiator Daniel Steuder

Auch Sven Wacker ist enttäuscht über das langwierige Verfahren. „Zumal die KV 18 Monate Zeit hatte, sich damit auseinanderzusetzen, bevor sie dies genehmigte.“ Ihm gehe ein wenig die Puste aus, sagt er. „Ich wollte eigentlich ganz banal hausärztliche Versorgung anbieten“, denn Patienten auf dem Land seien da noch immer benachteiligt.

Für die Rücknahme der Zulassung durch die KV für drei Ziffern aus dem kardiologischen Bereich hätten die vom Konkurrenten dargelegten Zahlen ausgereicht, Einspruch einzulegen, „da theoretisch ein gewisser Prozentsatz (an Patienten) im Einzugsgebiet des Kollegen liegt.“, erklärt der Arzt. Vielleicht entspreche ja die Gesetzgebung da auch nicht mehr den heutigen Maßstäben.

In Ransbach-Baumbach hätten zwei weitere Ärzte zugemacht, sagt Daniel Steuder. Er selbst sei zwar Privatpatient, doch sei das Zahlungssystem oft nicht gerecht, es schaffe eine ungleiche Gesundheitsversorgung, die zum Nachteil der Kassenpatienten sei. Auf seinen Abrechnungen sehe er, wie wenig eine Leistung an Privatpatienten einem Arzt, bringe – für Kassenpatienten sei es noch weniger. Vor allem seien ältere Patienten betroffen, für die der Weg zu einem anderen Arzt mit einer Überweisung schwierig sei, weil sie kein Auto mehr fahren könnten, aber auch der ÖPNV oft keine Option darstelle.

Zudem klagt Steuder, wie schwerfällig Kommunen reagieren könnten. Wacker habe sich sehr engagiert für seine Patienten und werde da hängen gelassen, „Menschen wie ihn, die brauchen wir.“ VG-Bürgermeister Michael Merz hofft ebenfalls, dass die Praxis bleibt. „Sie ist eine Bereicherung für die Region.“ Wichtig sei, dass sie auch in Zukunft zur Verfügung stehe, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Wenn ein Arzt zudem solch hohe Kompetenzen mitbringe, sollten sie auch genutzt werden.

Zustimmung willkommen

Über die Stichworte „Petition“, „Landarzt“, „Wacker“ lässt sich die Petition bei Change.org aufrufen und virtuell unterschreiben.